Новообраний президент США Дональд Трамп виступив проти ударів ракетами США по Росії. У Кремлі такій заяві американського політика неабиякі раді.

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

За словами прессекретаря "фюрера", заява Трампа про те, що дозвіл завдавати ударів углиб території Росії веде до ескалації, "збігається з позицією Кремля". Мовляв, Москві це дуже імпонує.

Втім, каже Пєсков, "міркування про те, що з приходом нового президента США врегулювання піде легше, передчасні, а які дії він почне - покаже час".

"Кремль чекає на кроки майбутньої адміністрації США щодо України, але пам'ятає досвід недружніх дій до РФ під час минулого терміну Трампа", - висловився Пєсков.

Нагадаємо, Time повідомило, що Трамп висловився проти ударів углиб РФ ракетами США. "Я категорично не згоден із відправленням ракет на сотні миль вглиб території Росії. Чому ми це робимо? Ми лише посилюємо цю війну і погіршуємо її", – наголосив політик.

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