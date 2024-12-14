Трамп заявил, что против ударов вглубь РФ: у Путина отреагировали

Москва ждет шагов администрации Трампа, заявил Песков.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп выступил против ударов ракетами США по России. В Кремле такому заявлению американского политика незаурядны рады.
Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря "фюрера", заявление Трампа о том, что разрешение наносить удары вглубь территории России ведет к эскалации, "совпадает с позицией Кремля". Мол, Москве это очень импонирует.
Впрочем, говорит Песков, "мнение о том, что с приходом нового президента США урегулирование пойдет легче, преждевременные, а какие действия он начнет — покажет время".
"Кремль ждет шагов будущей администрации США в отношении Украины, но помнит опыт недружественных действий в РФ во время прошлого срока Трампа", — высказался Песков.
Напомним, Time сообщило, что Трамп высказался против ударов вглубь РФ ракетами США. "Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль вглубь территории России. Почему мы это делаем? Мы лишь усиливаем эту войну и ухудшаем ее", – подчеркнул политик.
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