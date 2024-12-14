На войне погиб актер театра и кино Яков Ткаченко

В первые дни полномасштабного вторжения он стал в ряды ТрО, а впоследствии – в 3-ю штурмовую бригаду.

На войне погиб украинский актер театра и кино Яков Ткаченко, с первых дней полномасштабного вторжения России в защиту Украины.

О его смерти сообщил режиссер Олесь Санин.

"Два дня назад говорили. Один из самых талантливых украинских актеров. Настоящий рыцарь. Настоящий друг. Глубокие соболезнования родным и близким Якова. Вечная слава герою!" – рассказал он.

Яков Ткаченко был известным актером, создавшим яркие роли в фильмах "Красный", "Припутные", "Цена правды", "Бесславные крепостные", "Довбуш" и сериале "Перевозница".

В первые дни полномасштабного вторжения он вступил в территориальную оборону Днепра, участвовал в боях в Донецкой области, дважды был ранен, но возвращался в строй. В 2023 году, после демобилизации, сознательно вернулся на фронт в составе 3-й штурмовой бригады, заявив, что будет служить, пока идет война.

Напомним, на фронте погиб известный украинский актер театра Андрей Доманский.

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