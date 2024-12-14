На війні загинув актор театру та кіно Яків Ткаченко

У перші дні повномасштабного вторгнення він став до лав ТрО, а згодом – до 3-ї штурмової бригади.

На війні загинув український актор театру та кіно Яків Ткаченко, який із перших днів повномасштабного вторгнення Росії став на захист України.

Про його смерть повідомив режисер Олесь Санін.

"Два дні тому говорили. Один з найталановитіших українських акторів. Справжній лицар. Справжній друг. Глибокі співчуття рідним і близьким Якова. Вічна слава герою!" – розповів він.

Яків Ткаченко був відомим актором, який створив яскраві ролі у фільмах "Червоний", "Припутні", "Ціна правди", "Безславні кріпаки", "Довбуш" та серіалі "Перевізниця".

У перші дні повномасштабного вторгнення він вступив до територіальної оборони Дніпра, брав участь у боях на Донеччині, двічі був поранений, але повертався до строю. У 2023 році, після демобілізації, свідомо повернувся на фронт у складі 3-ї штурмової бригади, заявивши, що служитиме, поки триває війна.

Нагадаємо, на фронті загинув відомий український актор театру Андрій Доманський.

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