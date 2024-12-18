В Ростовской области ракеты атаковали крупный химзавод: видео

В среду, 18 декабря, в Ростовской области РФ российская противовоздушная оборона пыталась отразить ракетную атаку Сил обороны Украины.

На опубликованных в местных пабликах видео очевидцы говорят о масштабной атаке ракетами.

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"Ошалеть, аж окна дрожат", — комментировал мужчина, снимавший работу российской ПВО.

Несмотря на заявления местного губернатора об уничтожении не менее 10 воздушных целей, на одном из крупнейших химических предприятий РФ в городе Каменск-Шахтинском произошли "прилеты".

Как видно на опубликованных кадрах, на территории предприятия были вспышки огня и дым.

В Ростовской области раздались взрывы на территории крупного химического завода

Как сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко, украинские ракеты атаковали ФКП "Комбинат Каменский", занимающийся производством ракетного топлива.

В частности, завод специализируется на изготовлении твердотопливных компонентов для ракетных двигателей, в частности для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе.

Также комбинат занимается изготовлением взрывчатых веществ, компонентов боеприпасов, а также утилизацией и обезвреживанием отработанных ракетных систем.

Напомним, утром 15 декабря столицу Чечни Грозный атаковали дроны. Удар был нанесен по базе российских спецназовцев.

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