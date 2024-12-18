У Ростовській області ракети атакували великий хімзавод: відео

У середу, 18 грудня, в Ростовській області РФ російська протиповітряна оборона намагалася відбити ракетну атаку Сил оборони України.

На опублікованих в місцевих пабліках відео очевидці говорять про масштабну атаку ракетами.

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“Очманіти, аж вікна тремтять”, - коментував чоловік, який знімав роботу російської ППО.

Попри заяви місцевого губернатора про знищення щонайменше 10 повітряних цілей, на одному з найбільших хімічних підприємств РФ у місті Каменськ-Шахтинському сталися “прильоти”.

Як видно на опублікованих кадрах, на території підприємства були спалахи вогню та здіймався дим.

У Ростовській області пролунали вибухи на території великого хімічного заводу

Як повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, українські ракети атакували ФКП "Комбінат Кам’янський", який займається виробництвом ракетного палива.

Зокрема, цей завод спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі.

Також комбінат займається виготовленням вибухових речовин, компонентів для боєприпасів, а також утилізацією та знешкодженням відпрацьованих ракетних систем.

Нагадаємо, вранці 15 грудня столицю Чечні Грозний атакували дрони. Удару було завдано по базі російських спецпризначенців.

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