Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі в Орловській області

У результаті ураження розпочалася потужна пожежа.
Підрозділи ССО разом з іншими побратимами уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Стальной конь".
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Цей об'єкт вважається одним з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.
"В результаті ураження розпочалася потужна пожежа. Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ", — додали в Генштабі.
Нагадаємо, у російському місті Орел в ніч проти 14 грудня пролунала серія вибухів в районі місцевої нафтобази. Офіційна влада поки не прокоментувала атаку безпілотників.
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