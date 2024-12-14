Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі в Орловській області

Підрозділи ССО разом з іншими побратимами уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Стальной конь".

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Цей об'єкт вважається одним з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.

"В результаті ураження розпочалася потужна пожежа. Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ", — додали в Генштабі.

Нагадаємо, у російському місті Орел в ніч проти 14 грудня пролунала серія вибухів в районі місцевої нафтобази. Офіційна влада поки не прокоментувала атаку безпілотників.

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