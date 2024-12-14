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Безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Орел

Безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Орел

Безпілотники атакували нафтобазу в Орлі

Повідомляється про пожежу на нафтобазі після вибухів.

У російському місті Орел в ніч проти 14 грудня пролунала серія вибухів в районі місцевої нафтобази.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

У повідомленні вказується, що потужні вибухи та загоряння сталися на місцевій нафтобазі.

Крім того, інформацію про вибухи у місті підтверджують місцеві жителі.

Офіційна влада поки жодним чином не прокоментувала дану атаку безпілотників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генштаб підтвердив, що ЗСУ уразили нафтобазу ворога у Брянській області.

Крім того, ми раніше інформували, що ГУР атакувало нафтобазу в Калузькій області РФ.

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