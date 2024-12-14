Безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Орел

Повідомляється про пожежу на нафтобазі після вибухів.
У російському місті Орел в ніч проти 14 грудня пролунала серія вибухів в районі місцевої нафтобази.
Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
У повідомленні вказується, що потужні вибухи та загоряння сталися на місцевій нафтобазі.
Крім того, інформацію про вибухи у місті підтверджують місцеві жителі.
Офіційна влада поки жодним чином не прокоментувала дану атаку безпілотників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генштаб підтвердив, що ЗСУ уразили нафтобазу ворога у Брянській області.
Крім того, ми раніше інформували, що ГУР атакувало нафтобазу в Калузькій області РФ.
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