Генштаб підтвердив, що ЗСУ уразили нафтобазу ворога у Брянській області

Було уражено наливний пункт "Брянськ", який РФ активно використовує для забезпечення своєї армії.

Сили оборони завдали удару по нафтобазі у Брянській області Росії у ніч проти 11 грудня. Там спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міноборони України у ніч проти 11 грудня завдали удару по нафтобазі у Брянській області.

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Як пояснили у Генштабі, НП "Брянськ" – наливний пункт нафтопроводу "Дружба", основною функцією якого є приймання, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт. Росія активно використовує цей наливний пункт для забезпечення своєї армії.

У Генштабі також назвали наслідки атаки:

"За наявною інформацією є влучання по нафтобазі з подальшим загорянням. Розпочалася масована пожежа. Результати бойової роботи уточнюються".

Нагадаємо, вночі у Брянській області пролунала серія вибухів, після чого почалася сильна пожежа.

Пізніше росіяни в соцмережах повідомили, що спалахнув нафтопереробний завод, і що горів наливний пункт нафтопроводу "Дружба".

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