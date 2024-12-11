У Брянській області РФ прогриміли вибухи

Серія вибухів сталася в Брянської області. Про це повідомляють місцеві жителі.

За їх словами вони зафіксували близько 10 вибухів. Після цього почалася сильна пожежа. Попередньо, це могла бути атака безпілотників.

Пізніше очільник регіону Олександр Богомаз повідомив, що над областю начебто збиті десять безпілотників.

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Раніше у Росії поскаржилися на атаку дронів. Нібито ППО працювала над 4 регіонами й Кримом.

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