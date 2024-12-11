У Сумській області пролунало 88 вибухів

Росіяни продовжують атакувати Сумську область.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 10 грудня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
Протягом дня росіяни здійснили 38 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 88 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади.
- Хотінська громада: ворог бив з РСЗВ (6 вибухів), гранатометів (21 вибух) та скинув ВОГ з БпЛА (12 вибухів). Також завдано атаку FPV-дронами (3 вибухи).
- Краснопільська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи).
- Білопільська громада: 1 міну скинув ворог на територію громади. Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
- Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів).
- Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (12 вибухів), атаку FPV-дронами (3 вибухи). Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та легковий автомобіль.
- Шалигинська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
- Великописарівська громада: відбулася атака FPV-дронами (4 вибухи), артобстріл (3 вибухи).
Нагадаємо, за даними Deep State, ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Плехового, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки, в Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченко.
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