У Сумській області пролунало 88 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 10 грудня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Протягом дня росіяни здійснили 38 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 88 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Хотінська громада: ворог бив з РСЗВ (6 вибухів), гранатометів (21 вибух) та скинув ВОГ з БпЛА (12 вибухів). Також завдано атаку FPV-дронами (3 вибухи).

Краснопільська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи).

Білопільська громада: 1 міну скинув ворог на територію громади. Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів).

Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (12 вибухів), атаку FPV-дронами (3 вибухи). Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та легковий автомобіль.

Шалигинська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

Великописарівська громада: відбулася атака FPV-дронами (4 вибухи), артобстріл (3 вибухи).

Нагадаємо, за даними Deep State, ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Плехового, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки, в Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченко.

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