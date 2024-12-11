В Брянской области РФ прогремели взрывы

Русских ждет громкая ночь.
Серия взрывов произошла в Брянской области. Об этом сообщают местные жители.
По их словам, они зафиксировали около 10 взрывов. После этого начался сильный пожар. Предварительно это могла быть атака беспилотников.
Позже глава региона Александр Богомаз сообщил, что над областью якобы сбиты десять беспилотников.
Ранее в России пожаловались на атаку дронов. Якобы ПВО работала над 4 регионами и Крымом.
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