РФ перекидає у напрямку Курська китайські багі: відео від "Атеш"

Накопичення багі може свідчити про підготовку ворога до рейдово-диверсійних операцій у Курській області та на інших прикордонних з Україною територіях.

Російська армія перекидає в напрямку Курська китайські багі, які застосовує на фронті для розвідоперацій, рейдів, транспортування вантажів та евакуації поранених.

Про це повідомили партизани руху "Атеш".

Агенти руху "Атеш" у Росії зафіксували рух колони військових тягачів з мотовсюдиходами китайського виробництва Desertcross 1000-3 трасою М-4 у напрямку Курська. Техніку помітили і зняли на відео на ділянці між Ростовом-на-Дону та Воронежем.

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Зазначається, що армія РФ використовує цю техніку для виконання низки завдань: дозорних і розвідувальних операцій, рейдів, транспортування вантажів та евакуації поранених. За даними російського Міноборони, армія вже отримала 537 таких машин, а до кінця року планується закупити ще 1590 одиниць.

У русі припустили, про що може свідчити накопичення ворогом цієї техніки.

"Накопичення багі може свідчити про підготовку російських військ до рейдово-диверсійних операцій на території Курської області та інших прикордонних з Україною територіях. Крім того, це може вказувати на ширше використання такого роду техніки по всій лінії фронту", – йдеться в повідомлення.

Росіяни перекидають у напрямку Курська китайські багі / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Росіяни перекидають у напрямку Курська китайські багі

Нагадаємо, як повідомив боєць батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов, російська армія активізувалася у Курській області та намагалася провести штурми. Ворог використовує БТРи та багі.

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