Ворог просунувся на багатьох напрямках фронту, у ЗСУ теж є рух уперед – звіт ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Вугледарському напрямку. Водночас у російських військ є просування у Харківській області, у районі Сватового, Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Сумській області

Сумська ОВА та Держприкордонслужба України напередодні спростували заяви про просування ворога на північному сході регіону, назвавши це дезінформацією.

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Деякі російські блогери заявляли 10 грудня, що армія РФ просунулася через кордон між Курською та Сумською областями та начебто захопила розташоване на прикордонні село Олександрія. Однак аналітики ISW не бачили жодних доказів того, що ворог діє в Олександрії або поблизу неї.

Бої у Харківській області

Російські окупанти продовжували наступальні операції в районі Глибокого, Вовчанська і Стариці Харківської області.

Речник української бригади, яка діяла на Харківському напрямку, повідомив, що загарбники намагаються переправитися через річку Вовча біля Вовчанська. Він також попередив, що російські наступи на схід і південь від Вовчанська можуть почати загрожувати тилам українських сил на Куп'янському напрямку.

Речник зазначив, що недосвідчена російська піхота проводить першу хвилю атаки. Якщо ці сили просуваються вперед, то більш досвідчені ворожі підрозділи йдуть далі, щоб зміцнити та використовувати щойно захоплені позиції.

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ Євгеній Романов заявив, що російська армія не використовує бронетехніку у наступах на Харківському напрямку через її обмежені запаси.

Бойові дії в Луганській області

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Сватового. Командир українського батальйону повідомив, що ворог захопив Вишневе та Першотравне, намагається захистити плацдарм на цій ділянці, з якого можна було переправитися через річку Оскіл.

Однак російська армія все ще перебуває приблизно за 15 км на схід від річки Оскіл у районі Вишневого-Першотравневого.

Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ продовжують контратаки поблизу Дворічної, і що війська РФ утримують позиції на правому березі річки Оскіл.

Українські військові джерела інформували, що загарбники зберігають високі темпи наступу на Куп’янському напрямку та використовують для підтримки вогневих підрозділів піхоти у складі 7-8 осіб переважно легку неброньовану техніку, як-от мотоцикли, багі та автомобілі.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що окупанти атакували у районі Петропавлівки, біля Колісниківки, Загризового, Копанок, Зеленого Гаю, Надії, Лозової, Макіївки, Чернещини, Дружелюбівки, Тернів, поблизу Торського і Ямполівки.

Ситуація на фронті в Донецькій області

Як заявив 10 грудня російський "воєнкор", бої тривають на північний схід від Сіверська біля Білогорівки та на схід від Сіверська поблизу Верхньокам’янського.

Інший російський блогер заявив, що українські війська використовують безпілотники проти росіян на Сіверському напрямку, щоб "заблокувати" ворога від зони бойових дій і перешкодити просуванню до самого Сіверська.

Загарбники 10 грудня продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але просувань не було.

Ворог проводив наступальні дії в Часовому Яру та поблизу нього, біля Оріхово-Василівки та поблизу Білої Гори.

Командир роти ЗСУ, що діє в районі Часового Яру, повідомив, що росіяни використовують безпілотники для дистанційного мінування українських наземних шляхів зв'язку на Краматорському (Часів Яр) напрямку.

Російська армія нещодавно просунулася у межах Торецька та на захід від міста.

Геолокаційні кадри за 9 та 10 грудня вказують на просування ворога на захід уздовж вулиці Фрунзе у центрі Торецька та у південно-східній частині Щербинівки.

У Генштабі ЗСУ інформували, що окупанти атакували у районі самого Торецька, біля Щербинівки та Нелипівки.

Представник української бригади, що діє на Торецькому напрямку, повідомив, що ЗСУ успішно контратакували на північний схід від Торецька у районі каналу Сіверський Донець – Донбас, де ворог збільшує кількість обстрілів із використанням дронів та артилерії.

Армія РФ нещодавно просунулася на південний захід від Покровська. Геолокаційні кадри демонструють просування ворога на захід через вулицю Миру у північній частині Новотроїцького.

Загарбники атакували поблизу Покровська, біля Променя, Миролюбівки, Лисівки, Даченського, Зеленого, Чумацького, Нового Труду і Шевченка.

Український військовий оглядач Юрій Бутусов повідомив, що ворог зберігає значну перевагу у дронах на Покровському напрямку, що сприяє швидкому тактичному просуванню.

Речник угруповання військ "Хортиця" ЗСУ Назар Волошин повідомив, що російські війська мають перевагу в артилерії 3:1. Це значно менше, ніж перевага у 5:1, яку росіяни мали на початку повномасштабної війни.

Волошин повідомив, що на Покровському, Кураховому та Времівському напрямках діють близько 150 тис. російських військових, зокрема на Покровському напрямку –понад 70 тис., на Курахівському напрямку – 35-36 тис.; і понад 40 тис. – на Времівському напрямку.

Окупанти нещодавно просунулися у напрямку Курахового. Геолокаційні кадри вказують на те, що росіяни захопили Курахівський елеватор.

Російські "воєнкори" стверджували про просування армії РФ до вулиць Пушкіна та Лермонтова у західній частині Курахового, до будівлі міськради у південно-західній частині міста. Також заявлялося, що ворог захопив частину мікрорайону Південний у південній околиці Курахового.

Російські блогери стверджували, що їхня армія зміцнила позиції між Сонцівкою та Старими Тернами, а також просунулася від Старих Тернів до західної околиці Курахового.

Загарбники атакували біля самого Курахового, біля Сонцівки, Старих Тернів, Зорі, Дачного та Дальнього.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська контролюють або захопили позиції вздовж усіх наземних комунікацій, що ведуть до Курахового, і що намагаються "вирівняти" лінію фронту на північ від Курахівського водосховища.

Водночас українські війська нещодавно просунулися у Вугледарському напрямку. Геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ відбили втрачені позиції у західній частині Романівки.

При цьому геолокаційні кадри показали російський посилений механізований штурм розміром у взвод. Це може свідчити про те, що ворог просунувся у південно-східній частині Костянтинопольського. Додаткові геолокаційні кадри показують, що окупанти просунулися у межах східної частини Успенівки.

Російська армія продовжувала атакувати біля Веселого Гаю та Ганнівки, біля Успенівки, Костянтинопольського, Сухих Ялів і Розлива.

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Великої Новосілки. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що ворожі підрозділи захопили Благодатне.

Загарбники наступали біля самої Великої Новосілки, біля Роздольного, Благодатного, Макарівки, Сторожевого, Новодарівки, Рівнополя і в напрямку Зеленого Поля.

Південний фронт

Окупанти нещодавно просунулися на північ від Роботиного у західній частині Запорізької області. Геолокаційні кадри вказують на просування ворога на північ вздовж шосе Токмак – Оріхів Т-04-08.

Російський блогер стверджував, що штурмові групи армії РФ ведуть важкі бої на Запорізькому напрямку, але військове командування ще не перекинуло туди основні сили.

"Якщо Росія справді передислокувала елементи 41-ї ГЗА до Запорізької області, це може бути індикатором зміни пріоритетів російського наступу та посилення уваги до західної частини Запорізької області", – йдеться у звіті ISW.

Водночас аналітики ще не отримали додаткового підтвердження наявності 55-ї мотострілецької бригади РФ у цьому районі.

Ворожі сили продовжували наступати на Дніпровському напрямку на лівобережжі Херсонській області та на островах дельти річки Дніпро, але не просунулися.

У Південному оперативному командуванні ЗСУ повідомили, що російське командування приділяє першочергову увагу спробам наступу на острови в районі гирла Дніпра.

До слова, як попередив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, на Оріхівському напрямку ворог готується до активізації штурмових дій.

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