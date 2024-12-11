Російська армія просунулась у Курській області: мапа ISW

Українські джерела повідомили, що невстановленої дати ЗСУ відбили механізовану атаку ворога розміром у взвод, ймовірно, поблизу Дар'їно.

Російські війська просунулися у Курській області у районі головного "українського плацдарму". Окупанти використовують широкий спектр техніки як сучасної, так і радянської епохи.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Опубліковані 10 грудня геолокаційні кадри демонструють, що російська армія просунулася у південній частині Дар'їно в Курській області.

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Російські "воєнкори" продовжували стверджувати, що їхні війська 10 грудня захопили Плехово і прилеглу лісову зону, а також Новоіванівку.

Один з російських блогерів стверджував, що окупанти просунулися поблизу Малої Локні і відбили дві контратаки українських військ у цьому районі.

Українські джерела повідомили, що невстановленої дати Сили оборони відбили механізовану атаку ворога розміром у взвод, ймовірно, поблизу Дар'їно.

Російський "воєнкор" заявляв, що армія РФ атакувала на схід біля Камишівки (на північ від Суджі) і в напрямку Гуєво (на південь від Суджі).

Російські джерела Інституту вивчення війни стверджували, що бої тривали біля Погребків, Дар'їно, Миколаєво-Дар'їно та Гуєво.

Командир української роти, який діяв на Курському напрямку, повідомив, що окупанти використовують там широкий спектр техніки як сучасної, включно з основними бойовими танками Т-90, так і радянської епохи.

Мапа бойових дій у Курській області від ISW

Нагадаємо, напередодні командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов на позивний "Осман" заявив, що російські війська активізувалися та Курщині та намагалися провести штурми. Ворог використовує БТРи та багі.

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