Якому знаку зодіаку пощастить 11 грудня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 11 грудня?

День сприятливий для будь-яких активних дій, особливо якщо вдасться зосередитися не на результаті, хоч би яким важливим він був, а на процесі – так вдасться отримати і задоволення від роботи, і, зрештою, досягти поставленої мети. Також цей час сприятливий для налагодження – або вибудовування від початкової точки – взаємин зі своїм оточенням, передусім з близькими та коханими людьми. Можна – і треба – миритися з друзями, приділяти час та увагу літнім родичам і дітям.

Близнята

Близнята можуть отримати від близької людини запрошення на вечерю, на яке варто погоджуватися, не роздумуючи. Найімовірніше, зустріч матиме мало спільного зі звичайним прийомом їжі, її призначення – розставити всі крапки над "і" у стосунках. Найвірогідніше, за запрошенням піде пропозиція руки й серця, яка – за логікою речей – вже давно назріла. А якщо йтиметься про остаточний розрив, переживати не варто – нове знайомство не забариться.

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