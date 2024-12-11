Нові втрати РФ: ЗСУ "демобілізували" ще 1400 окупантів

Також знищено десятки ворожих бронемашин і автомобільної техніки.
Втрати російської армії на 11 грудня становлять 757 340 військових. Так, лише за минулу добу ЗСУ ліквідували і поранили 1400 окупантів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога на 11 грудня
Втрати російських військ становлять:
- особового складу ‒ близько 757340 (+1400) осіб,
- танків ‒ 9526 (+2),
- бойових броньованих машин ‒ 19616 (+20),
- артилерійських систем – 21067 (+3),
- РСЗВ – 1253 (+0),
- засоби ППО ‒ 1023 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20111 (+4),
- Крилатих ракет ‒ 2859 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 073 (+36),
- спеціальної техніки ‒ 3641 (+4).
До слова, напередодні очільник Пентагону Ллойд Остін заяв, що у війні проти України Росія втратила 700 тис. військових від лютого 2022 року і "змарнувала" понад 200 млрд дол.
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