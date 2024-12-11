Нові втрати РФ: ЗСУ "демобілізували" ще 1400 окупантів

Також знищено десятки ворожих бронемашин і автомобільної техніки.

Втрати російської армії на 11 грудня становлять 757 340 військових. Так, лише за минулу добу ЗСУ ліквідували і поранили 1400 окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога на 11 грудня

Втрати російських військ становлять:

особового складу ‒ близько 757340 (+1400) осіб,

танків ‒ 9526 (+2),

бойових броньованих машин ‒ 19616 (+20),

артилерійських систем – 21067 (+3),

РСЗВ – 1253 (+0),

засоби ППО ‒ 1023 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20111 (+4),

Крилатих ракет ‒ 2859 (+0),

кораблів/катерів ‒ 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 31 073 (+36),

спеціальної техніки ‒ 3641 (+4).

До слова, напередодні очільник Пентагону Ллойд Остін заяв, що у війні проти України Росія втратила 700 тис. військових від лютого 2022 року і "змарнувала" понад 200 млрд дол.

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