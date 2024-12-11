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Нові втрати РФ: ЗСУ "демобілізували" ще 1400 окупантів

Нові втрати РФ: ЗСУ "демобілізували" ще 1400 окупантів

Втрати РФ / Фото: Associated Press

Також знищено десятки ворожих бронемашин і автомобільної техніки.

Втрати російської армії на 11 грудня становлять 757 340 військових. Так, лише за минулу добу ЗСУ ліквідували і поранили 1400 окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога на 11 грудня

Втрати російських військ становлять:

  • особового складу ‒ близько 757340 (+1400) осіб,
  • танків ‒ 9526 (+2),
  • бойових броньованих машин ‒ 19616 (+20),
  • артилерійських систем – 21067 (+3),
  • РСЗВ – 1253 (+0),
  • засоби ППО ‒ 1023 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20111 (+4),
  • Крилатих ракет ‒ 2859 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31 073 (+36),
  • спеціальної техніки ‒ 3641 (+4).

До слова, напередодні очільник Пентагону Ллойд Остін заяв, що у війні проти України Росія втратила 700 тис. військових від лютого 2022 року і "змарнувала" понад 200 млрд дол.

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