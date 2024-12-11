День ангела 11 грудня: кого та як вітати з іменинами

11 грудня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 11 грудня

11 грудня 2024 року привітайте з іменинами Данила, Івана, Луку, Миколу, Петра.

Данило — давньоєврейське походження, означає "Божий суд". В дитинстві флегматичний, все робить, не поспішаючи. В дорослому віці стає товариським, легко йде на контакт.

Іван — давньоіудейське ім'я, перекладається як "милість Божа". В дитинстві добродушний, але може бути запальним. В дорослому віці стає незалежним, але влада його не вабить.

Лука — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "осяяний". В дитинстві слухняний, однолітки його часто кривдять. В дорослому віці стає дружнім, дуже боїться самотності.

Микола — давньогрецьке походження, означає "переможець народів". В дитинстві спокійний, непохитний. В дорослому віці стає впертим, гостро реагує на несправедливість.

Петро — давньогрецьке ім'я, перекладається як "скеля". В дитинстві правильний, податливий. В дорослому віці стає самостійним, ніколи не слухає чужих порад.

День ангела 11 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 11 грудня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

З днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, підтримує тебе в усіх починаннях і береже від будь-яких негараздів. Нехай у твоєму серці живуть спокій, радість та любов, а життя буде сповнене яскравих моментів і щасливих подій.

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Вітаю з днем твого ангела! Нехай він оберігає тебе на кожному кроці, дарує натхнення та силу для досягнення всіх мрій. Бажаю, щоб кожен день був наповнений щастям, добром і теплом, а всі труднощі розчинялися у сяйві твоєї внутрішньої сили.

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Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди допомагає тобі у важкі моменти, дає мудрість у прийнятті рішень і наповнює душу гармонією. Бажаю здоров'я, радості, успіхів і щоденних маленьких чудес, які зроблять твоє життя особливим!

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З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець веде тебе дорогою щастя, оберігає від зла та додає сил у кожній справі. Нехай твоє серце завжди відчуває його присутність, а життя дарує тобі приємні сюрпризи, тепло друзів і безмежну радість!

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Вітаю з днем ангела! Хай цей особливий день наповнить твоє серце світлом і любов’ю, а твій небесний захисник завжди буде поруч. Нехай у твоєму житті панує щастя, гармонія та благополуччя, а всі твої задуми та мрії здійснюються легко і красиво!

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