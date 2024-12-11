Новые потери РФ: ВСУ "демобилизовали" еще 1400 оккупантов

Также уничтожены десятки вражеских бронемашин и автомобильной техники.
Потери российской армии на 11 декабря составляют 757 340 военных. Так, только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали и ранили 1400 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Потери врага на 11 декабря
Потери российских войск составляют:
- личного состава – около 757340 (+1400) человек,
- танков ‒ 9526 (+2),
- боевых бронированных машин ‒ 19616 (+20),
- артиллерийских систем – 21067 (+3),
- РСЗО – 1253 (+0),
- средства ПВО – 1023 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20111 (+4),
- крылатых ракет ‒ 2859 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 31 073 (+36),
- специальной техники – 3641 (+4).
К слову, накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в войне против Украины Россия потеряла 700 тыс. военных с февраля 2022 года и "потратила" более 200 млрд дол.
Читайте также:
- Путин бросает войска на "режим камикадзе" накануне инаугурации Трампа — командир "Ахиллеса"
- Минус оккупанты, укрытие и техника: бойцы НГУ показали работу дрона по врагу (видео)
- Потери Украины на войне: Зеленский, Трамп и иностранные СМИ называют разные данные