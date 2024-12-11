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Новые потери РФ: ВСУ "демобилизовали" еще 1400 оккупантов

Новые потери РФ: ВСУ "демобилизовали" еще 1400 оккупантов

Потери РФ / Фото: Associated Press

Также уничтожены десятки вражеских бронемашин и автомобильной техники.

Потери российской армии на 11 декабря составляют 757 340 военных. Так, только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали и ранили 1400 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Потери врага на 11 декабря

Потери российских войск составляют:

  • личного состава – около 757340 (+1400) человек,
  • танков ‒ 9526 (+2),
  • боевых бронированных машин ‒ 19616 (+20),
  • артиллерийских систем – 21067 (+3),
  • РСЗО – 1253 (+0),
  • средства ПВО – 1023 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20111 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 2859 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 31 073 (+36),
  • специальной техники – 3641 (+4).

К слову, накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в войне против Украины Россия потеряла 700 тыс. военных с февраля 2022 года и "потратила" более 200 млрд дол.

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