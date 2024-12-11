РФ перебрасывает в направлении Курска китайские багги: видео от "Атеш"

Накопление багги может свидетельствовать о подготовке врага к рейдово-диверсионным операциям в Курской области и на других приграничных с Украиной территориях.

Российская армия перебрасывает в направлении Курска китайские багги, применяемые на фронте для разведопераций, рейдов, транспортировки грузов и эвакуации раненых.

Об этом сообщили партизаны из движения "Атеш".

Агенты движения "Атеш" в России зафиксировали движение колонны военных тягачей с мотовездеходами китайского производства Desertcross 1000-3 по трассе М-4 в направлении Курска. Технику заметили и сняли на видео на участке между Ростовом-на-Дону и Воронежем.

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Отмечается, что армия РФ использует эту технику для выполнения ряда задач: дозорных и разведывательных операций, рейдов, транспортировки грузов и эвакуации раненых.

В движении предположили, о чем может свидетельствовать накопление врагом этой техники.

"Накопление багги может свидетельствовать о подготовке российских войск к рейдово-диверсионным операциям на территории Курской области и других приграничных с Украиной территориях. Кроме того, это может говорить о более широком использовании такого рода техники по всей линии фронта", – говорится в сообщении.

Россияне опрокидывают в направлении Курска китайские баги. / Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Россияне перебрасывают в направлении Курска китайские багги

Напомним, как сообщил боец батальона "Айдар" Станислав Бунятов, российская армия активизировалась в Курбской области и пыталась провести штурмы. Враг использует БТРы и багги.

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