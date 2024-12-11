Військовий розповів, як впливає погіршення погодних умов на ситуацію на фронті

З настанням на фронті зимової погоди з'являються певні зміни в тактиці ворога.

В разі випадіння снігу складніше приховувати сліди від людей і техніки, і ефект неочікуваності вже значно менший. Крім того, негода ускладнює роботу БпЛА через погіршення видимості.

Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав Володимир Кравченко, старший лейтенант, начальник 3-го відділу прикордонної служби комендатури вогневої підтримки бригади "Гарт".

Своєю чергою це заважає і нашим бійцям – ускладнює наведення артилерії, мінометів і розвідувальних дронів.

"Ми це розуміємо, ворог це розуміє. Зокрема, відпрацьовуємо по планових цілях, місцях зосередження живої сили й техніки ворога", – завершив боєць.

Раніше йшлося про те, що Україна продовжує працювати над завершенням будівництва кількох ліній оборони, які мають зупинити російський наступ. Водночас ці зусилля гальмуються через дефіцит робочої сили, фінансів і координації.

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