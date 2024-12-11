Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Військовий розповів, як впливає погіршення погодних умов на ситуацію на фронті

Військовий розповів, як впливає погіршення погодних умов на ситуацію на фронті

ЗСУ на фронті / Фото: Associated Press

З настанням на фронті зимової погоди з'являються певні зміни в тактиці ворога.

В разі випадіння снігу складніше приховувати сліди від людей і техніки, і ефект неочікуваності вже значно менший. Крім того, негода ускладнює роботу БпЛА через погіршення видимості.

Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав Володимир Кравченко, старший лейтенант, начальник 3-го відділу прикордонної служби комендатури вогневої підтримки бригади "Гарт".

Своєю чергою це заважає і нашим бійцям – ускладнює наведення артилерії, мінометів і розвідувальних дронів.

"Ми це розуміємо, ворог це розуміє. Зокрема, відпрацьовуємо по планових цілях, місцях зосередження живої сили й техніки ворога", – завершив боєць.

Раніше йшлося про те, що Україна продовжує працювати над завершенням будівництва кількох ліній оборони, які мають зупинити російський наступ. Водночас ці зусилля гальмуються через дефіцит робочої сили, фінансів і координації.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація