Ситуація у Торецьку: у DeepState повідомили, де ворог має успіхи

У Торецьку тривають активні бої з дуже близьким контактом. Зокрема, противник продовжує штурмові дії вздовж вулиці Дружби та вулиці Василя Стуса в центрі міста та має певні успіхи.

Про це повідомили у DeepState.

Раніше речниця ОТУВ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що наразі неможливо сказати, яка частина міста Торецьк контролюється українськими військами, а яка російською армією.

"Важко не погодитися, адже це дійсно так. В місті продовжуються активні бої з дуже близьким контактом, де підрозділи Сил Оборони ведуть бої, буквально, за кожну хату, а то й кімнату в будинку. СП ворога присутні в наших тилах, а наші СП — в їхніх. Тому й навіть в ОТУВ не мають повного уявлення про ЛБЗ, бо її ніхто не має", — констатували у DeepState.

Противник продовжує штурмові дії вздовж вулиці Дружби та вулиці Василя Стуса в центрі міста. Має певні успіхи. Крім того, ворог намагається закріпитися на шахті ДП "Торецьквугілля". Декілька разів противника було зафіксовано на териконах даної шахти.

"Дуже активні бої ведуться безпосередньо в мікрорайоні "Забалка" на півдні Торецька. Ворог просочується в забудову мікрорайону і пробує там закріплятися піхотою для подальшого контролю місцевості та просування", — підсумували у відомстві.

Нагадаємо, у Торецьку росіяни встановили контроль над териконами шахти "Центральна" та більшістю будівель на території. Поки все ж вдається стримувати ворога у районі Неліпівки-Леонідвки.

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