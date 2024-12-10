Новий циклон суне на Україну: як зміниться погода

Розкручується новий циклон, який змінить погоду вже найближчими днями. Синоптики розповіли, чого очікувати українцям.

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Погода 10 грудня

Над Італією розкручується активний циклон, який визначатиме погоду найближчих днів і в Україні, тому його вплив разом із атмосферними фронтами позначиться на нашій погоді вже 10 грудня. Про це повідомила у своєму телеграмі синоптикиня Наталка Діденко. Вона зазначила, що до України 10 грудня прийде волога повітряна маса з мокрим снігом та дощем. Вітер – східного та південно-східного напрямків, помірний, часом рвучкий, тож кутайте шию щільніше. Температура повітря очікується протягом 10 грудня в межах 0…+3 градусів, у центральній частині та на Донеччині –+2…+5 градусів, на півдні України – +6…+9, а в Криму навіть до +10…+15 градусів.

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У Києві 10 грудня передбачається некомфортна погода із мокрим снігом, часом дощем і поривчастим вітром. Вночі та вдень температура повітря буде приблизно однаковою та крутитиметься близько 0. Синоптикиня також зауважила, що така погода може впливати і на самопочуття.

"Завтра – ніякої тоненької підошви, хіба що взяти на роботу перевзутися. Куртку із каптуром, і хоча й не дуже холодно, проте шапка не завадить, якісь "корвалоли" та "цитрамони" не забудьте, бо якраз така синоптична какабека, на жаль, сприяє загостренню серцево-судинних недуг, викликає головний біль, сонливість, знижує працездатність. Про настрій нічого не кажу, бо внутрішня рівновага у нас має бути обов'язково. Бо якщо її може порушити сіре небо чи мокрий сніг, то хіба це годиться? Ми ж знаємо, що листопад-грудень не пахнуть бузком чи розквітають кульбабками, то чого синоптично сумувати? Погода як погода, циклони як циклони, тримаємо під контролем свій внутрішній стан і прогнози погоди".

Інший синоптик Ігор Кибальчич також прогнозує, що 10 грудня на всій території України очікується нестійка та волога погода. Пройдуть помірні опади на заході та півночі у вигляді мокрого снігу, на решті території – у вигляді дощу та мряки, на півдні вдень часом сильні дощі, можливі грози. У окремих регіонах країни будуть тумани, видимість буде 200-500 м. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, на Правобережжі – змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -1...+4 градуси, вдень +1...+6 градусів; у південній частині та у Криму вночі +6…+11 градусів, вдень +9…+14 градусів, у Карпатах близько 0 градусів.

Погода 11 грудня

У середу, 11 грудня, синоптик прогнозує, що у більшості областей України пройдуть помірні опади переважно у вигляді дощу та мряки, місцями з мокрим снігом. Лише у західній частині переважно без опадів. Подекуди по країні можливі тумани. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +2...+7 градусів; у південній частині та у Криму протягом доби +7…+12 градусів, у Карпатах –2…-7 градусів.

Погода 12 грудня

У четвер, 12 грудня, вночі у більшості областей очікується невеликий дощ із переходом у мокрий сніг, вдень опади збережуться лише на сході та у Приазов'ї. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -1…+4 градуси, на крайньому півдні місцями +5…+7 градусів.

Погода 13 грудня

У п'ятницю, 13 грудня, очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 0...-5 градусів, у Карпатах -7...-12 градусів; вдень -3...+2 градуси.

Погода 14 грудня

У суботу, 14 грудня, в Україні утримається погода без опадів, лише вдень у Карпатах та на Закарпатті очікується мокрий сніг та дощ, місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1...-6 градусів, у східній частині та у Карпатах -5...-10 градусів; вдень -1...+4 градуси, на півдні +5...+7 градусів.

Погода 15 грудня

У неділю, 15 грудня, в Україні очікується нестійка погода. Пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, із переходом на західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2...+3 градуси, вдень +1...+6 градусів, на півдні та у Криму +5...+10 градусів.

Нагадаємо, що раніше синоптики та метеорологи прогнозували досить теплу зиму, а ось якою вона буде – побачимо.

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