Новый циклон двигается на Украину: как изменится погода

Раскручивается новый циклон, который сменит погоду уже в ближайшие дни. Синоптики рассказали, чего ждать украинцам.

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Погода 10 декабря

Над Италией раскручивается активный циклон, который будет определять погоду в ближайшие дни и в Украине, поэтому его влияние вместе с атмосферными фронтами скажется на нашей погоде уже 10 декабря. Об этом сообщила в своем телеграме синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в Украину 10 декабря придет влажная воздушная масса с мокрым снегом и дождем. Ветер – восточного и юго-восточного направлений, умеренный, порой порывистый, поэтому кутайте шею поплотнее. Температура воздуха ожидается в течение 10 декабря в пределах 0… +3 градусов, в центральной части и Донецкой области – +2… +5 градусов, на юге Украины – +6… +9, а в Крыму даже до +10… +15 градусов.

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В Киеве 10 декабря предполагается некомфортная погода с мокрым снегом, временами дождем и порывистым ветром. Ночью и днем температура воздуха будет примерно одинаковой и будет крутиться около 0. Синоптик также отметила, что такая погода может влиять и на самочувствие.

"Завтра — никакой тоненькой подошвы, разве что взять на работу переобуться. Куртку с капюшоном, и хотя и не очень холодно, но шапка не помешает, какие-то "корвалолы" и "цитрамоны" не забудьте, потому что как раз такая синоптическая какабека, к сожалению, способствует обострению сердечно-сосудистых недугов, вызывает головную боль, сонливость, снижает работоспособность. О настроении ничего не говорю, потому что внутреннее равновесие у нас должно быть обязательно. Ведь если ее может нарушить серое небо или мокрый снег, то разве это годится? Мы же знаем, что ноябрь-декабрь не пахнут сиренью или расцветают одуванчиками, так что зачем синоптически скучать? Погода как погода, циклоны как циклоны, держим под контролем свое внутреннее состояние и прогнозы погоды".

Другой синоптик Игорь Кибальчич также прогнозирует, что 10 декабря по всей территории Украины ожидается неустойчивая и влажная погода. Пройдут умеренные осадки на западе и севере в виде мокрого снега, на остальной территории – в виде дождя и мороси, на юге днем временами сильные дожди, возможны грозы. В отдельных регионах страны будут туманы, видимость будет 200-500 м. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, на Правобережье – переменные направления, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1...+4 градуса, днем +1...+6 градусов; в южной части и в Крыму ночью +6… +11 градусов, днем +9… +14 градусов, в Карпатах около 0 градусов.

Погода 11 декабря

В среду, 11 декабря, синоптик прогнозирует, что в большинстве областей Украины пройдут умеренные осадки преимущественно в виде дождя и туманов, местами с мокрым снегом. Лишь в западной части преимущественно без осадков. Кое-где по стране возможны туманы. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +2...+7 градусов; в южной части и в Крыму в течение суток +12 градусов, в Карпатах – 2… -7 градусов.

Погода 12 декабря

В четверг, 12 декабря, ночью в большинстве областей ожидается небольшой дождь с переходом в мокрый снег, днем осадки сохранятся только на востоке и в Приазовье. На дорогах западных и северных областей местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -1… +4 градуса, на крайнем юге местами +5… +7 градусов.

Погода 13 декабря

В пятницу, 13 декабря, ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит 0...-5 градусов, в Карпатах -7...-12 градусов; днем -3...+2 градуса.

Погода 14 декабря

В субботу, 14 декабря, в Украине сохранится погода без осадков, лишь днем в Карпатах и Закарпатье ожидается мокрый снег и дождь, местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет -1...-6 градусов, в восточной части и в Карпатах -5...-10 градусов; днем -1...+4 градуса, на юге +5...+7 градусов.

Погода 15 декабря

В воскресенье, 15 декабря, в Украине ожидается неустойчивая погода. Пройдут осадки в виде снега, мокрого дождя и снега. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2…+3 градуса, днем +1…+6 градусов, на юге и в Крыму +5…+10 градусов.

Напомним, что ранее синоптики и метеорологи прогнозировали достаточно теплую зиму, а вот какой она будет – увидим.

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