Следует ли ожидать в декабре сильных морозов и снега: ответ синоптикини

В Украине в декабре ожидается в целом в пределах нормы. Впрочем, температурные показатели в южных регионах могут быть немного выше.

Об этом сообщила представитель Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"Но у нас – сезонная страна. Поэтому совершенно не стоит исключать, что могут быть заливы холода… Это зима, в принципе", – напомнила синоптик.

Птуха рассказала, что синоптики на сильные морозы в декабре не рассчитывают. Впрочем, по ее словам, вторая декада декабря будет с более динамичными синоптическими процессами.

"То есть сейчас у нас такой определенный застой, покой. А вот во второй декаде уже будут активнее атмосферные фронты поступать", — рассказала Птуха.

Впрочем, беспокоиться не стоит. Ведь прохлада будет чередоваться со спокойной погодой. Во второй декаде "будет уже и больше осадков и определенное усиление ветра". Поэтому, отмечает Птуха, "надо уже готовиться к таким зимним проявлениям погоды".

Местами может быть также гололедица. Впрочем, все будет зависеть от региона и температуры воздуха.

"То есть если будет плюс, то это, конечно, будет дождь. Если будет минус (это преимущественно запад и север страны), то там может и снежный покров образовываться... Поэтому надо следить за всеми предупреждениями от Украинского гидрометцентра", — подытожила Птуха.

Напомним, синоптики сообщили, когда наступит настоящая зима. В частности, синоптик Игорь Кибальчич говорит, что в этом году погода в декабре в Украине ожидается переменчивой.

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