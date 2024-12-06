Партизаны устроили диверсию в пригороде Москвы (видео)

В результате диверсии в Московской области была нарушена логистика российской армии.

Агент движения "Атеш" устроил диверсию в пригороде Москвы, сжег релейный шкаф на ключевой железнодорожной магистрали, соединяющей столицу РФ с Курской областью.

Об этом сообщается в телеграм-канале "Атеш".

В движении заявили, что их агент успешно сжег релейный шкаф в районе населенного пункта Чехов в Московской области на ключевой железнодорожной магистрали, соединяющей столицу России с Курской областью.

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"В результате диверсии была нарушена логистика оккупантов: задержаны поставки топлива и военной техники, предназначенные для снабжения российских войск на линии фронта", – говорится в сообщении.

В "Атеш" добавили, что посвящают эту операцию всем своим поклонникам.

Место диверсии в Московской области/Карта: "Атеш"

Партизаны устроили диверсию на железной дороге в пригороде Москвы

К слову, в конце ноября партизаны движения "Атеш" уничтожили электрооборудование релейного шкафа в Алексеевке Херсонской области.

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