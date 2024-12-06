Партизани влаштували диверсію в передмісті Москви (відео)

Внаслідок диверсії в Московській області було порушено логістику російської армії.

Агент руху "Атеш" влаштував диверсію у передмісті Москви, спаливши релейну шафу на ключовій залізничній магістралі, що з'єднує столицю РФ з Курською областю.

Про це повідомляється у телеграм-каналі "Атеш".

У русі заявили, що їхній агент успішно спалив релейну шафу у районі населеного пункту Чехов у Московській області на ключовій залізничній магістралі, що з'єднує столицю Росії з Курською областю.

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"Внаслідок диверсії було порушено логістику окупантів: затримано постачання палива та військової техніки, призначених для забезпечення російських військ на лінії фронту", – йдеться в дописі.

В "Атеш" додали, що присвячують цю операцію усім своїм прихильникам.

Місце диверсії в Московській області / Мапа: "Атеш"

Партизани влаштували диверсію на залізниці у передмісті Москви

До слова, наприкінці листопада партизани руху "Атеш" знищили електрообладнання релейної шафи в Олексіївці Херсонської області.

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