Чи варто очікувати у грудні сильних морозів та снігу: відповідь синоптикині

Синоптики на сильні морози у грудні не розраховують.

В Україні в грудні погода очікується в цілому в межах норми. Втім, температурні показники у південних регіонах можуть бути трішечки вищими.

Про це повідомила речниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

"Але у нас - сезонна країна. Тому абсолютно не варто виключати, що можуть бути затоки холоду... Це зима, в принципі", - нагадала синоптик.

Птуха розповіла, що синоптики на сильні морози у грудні не розраховують. Втім, з її слів, друга декада грудня буде з більш динамічними синоптичними процесами.

"Тобто зараз у нас такий певний застій, спокій. А ось у другій декаді вже будуть більш активно атмосферні фронти надходити", - розповіла Птуха.

Втім, хвилюватися не варто. Адже прохолода буде чергуватися зі спокійною погодою. В другій декаді "буде вже і більше опадів, і певне посилення вітру". Тому, наголошує Птуха, "треба вже готуватися до ось таких зимових проявів погоди".

Місцями може бути також ожеледиця. Втім, все залежатиме від регіону й температури повітря.

"Тобто якщо буде плюс, то це, звичайно, буде дощ. Якщо буде мінус (це переважно захід і північ країни) то там може й сніговий покрив утворюватись... Тому треба слідкувати за всіма попередженнями від Українського гідрометцентру", - підсумувала Птуха.

Нагадаємо, синоптики повідомили, коли настане справжня зима. Зокрема, синоптик Ігор Кибальчич каже, що цього року погода у грудні в Україні очікується мінливою.

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