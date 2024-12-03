Щоб у 2025 році пощастило, з яким аксесуаром зустрічати Новий рік

Менше місяця залишилося до Нового року, стилісти діляться порадами, в якому кольору потрібно зустрічати Новий рік, який манікюр сподобається зеленій, дерев'яній Змії, яку сукню краще одягати.

Стилістка Yliko розповіла про одну річ на яку обов'язково потрібно звернути увагу дівчатам, про яку ніяк не можна забути в Новорічну ніч, незалежно від фігури, пропорцій чи конституції.

У чому зустрічати Новий 2025 рік

Йдеться не про сукні, сумки чи прикраси, а про помаду. Червона помада на Новий рік принесе успіх, головне, підібрати правильний відтінок.

За словами стилістки, червона помада має давню історію, ще з часів Давнього Єгипту. Древні єгиптянки використовували подрібнені камені або комах для створення яскраво-червоного кольору губ.

У середньовіччі червоні губи пов'язувати з чаклунством, релігія погано ставилася до цього кольору та взагалі як такого способу малювання губ.

До 1870 року, макіяж вважався прерогативою актрис та танцівниць. Тим більше, що нафарбувати губи можна було, тільки знявши рукавички: всі помади випускалися у вигляді бальзамів. Еме Герлен, син засновника марки, що паралельно розвивав свічковий бізнес додав барвистий пігмент у віск. Потім відлив маленький, розміром зі свічку для торта, стик – і вийшла помада у тому вигляді, як її знають зараз. Її уклали у футляр, дали ім'я Ne m'Oubliez Pas («Не забувай мене»), Тоді дівчата з хороших сімей, куртизанки, поважні матері сімейств – фарбувати губи почали усі. Але довгий час фарбувати губи можна було тільки щоб «підкреслити їхню природну красу».

Як зустрічати Новий рік

У 1915 р. трапилася ще одна подія, яка сприяла популярності помади. Компанія Scovill Manufacturing Company випустила першу помаду у круглому футлярі з важелями з боків, яку можна було висувати з тюбика. А в 1923-му в США видали перший патент на футляр, що викручується. "

Червона помада стала символом жіночої впевненості та незалежності завдяки актрисам Голлівуду, а під час Другої світової війни – знаком стійкості", – розповіла стилістка.

Справжня помадна революція сталася, коли на ринок вийшла дешева помада Tangee, яка коштувала 10 центів і була доступна у супермаркетах. Це означає, що купити її могли усі охочі – без сорому.

Яскрава червона помада допоможе створити на Новий рік універсальний святковий образ, чудово доповнить макіяж. Створіть трохи сяючий тон обличчя, підкресліть очі тінями та тушшю та завершіть образ червоною помадою.

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