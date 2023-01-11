Щедрий вечір: привітання зі святом у картинках, віршах та прозі

13 січня українці святкують Щедрий вечір або Маланки. Не забудьте привітати рідних та близьких з цим світлим днем. ТСН.ua підготував для вас привітання на Щедрий вечір та картинки українською мовою.
На Щедрий вечір молодь традиційно перевдягалася і водила "козу Маланку" від хати до хати. Під час цього дійства хлопці та дівчата щедрували, бажаючи господарям дому благополуччя, щасті, здоров'я і достатку в Новому році. За це вони отримували частування та монети.
Привітання на Щедрий вечір: вірші та проза
Хай прибутки та достатки,
Не минають вашу хатку,
Хай ведеться й прибуває,
Щастя хай вас не минає,
Радості на кожнім кроці,
В старому новому році!
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Щедрий вечір, добрий вечір! Добрим людям на здоров’я! Вітаю вас та вашу родину зі Старим Новим роком, Щедрим вечором та Меланкою! Нехай у вашій родині панують мир та злагода, діточки ростуть здоровими, а щастя і добробут не лишають ваш дім! Веселих свят та чистих думок!
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Щедро-щедро стіл накритий!
Буде рік багатий, ситий,
Буде щастя і здоров'я,
Жити будете з любов'ю,
Чесні будуть справи й дії,
Всі здійсняться ваші мрії!
Щедро-щедро вам бажаю!
З Щедрим вечором вітаю!
***
Щасливих свят! Щасливого Щедрого вечора та Старого нового року! Божої благодаті та миру, успіхів та щастя вашій родині! У цей вечір заведено зичити щедрості, тож я бажаю щедрості вашому серцю, щедрості вашому дому та щедрості з боку долі! Нехай вас оминають негаразди, а добробут панує.
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Щедрий вечір, добрий вечір -
І дорослим, і малечі!
Щастя, радості, любові,
Щоб завжди були здорові
І багаті, і веселі і надворі, і в оселі.
Щоб Господь оберігав,
Вам усе потрібне дав,
Щоб ви квітли з кожним кроком,
Отже, всіх вас з Новим роком!
***
Веселих гостей і смачної куті! Нехай Щедрий вечір прийде в дім разом із щастям, добробутом і миром! Нехай в новому році на вашому столі завжди будуть смачні страви, а справи, які ви починаєте, завершуються успішно!
***
Я вам завінчую як добре жити:
Нехай вся біда від вас біжить,
Нехай вам здорові діти ростуть,
Нехай вам яйце знесе когут.
Щоб мали ви всього: і в хаті і в полі,
Щоб хліба і сала ви мали доволі!
Щоб мирно жили, веселились,
Щоб вам ся вродив: часник, як бик,
Цибуля, як дуля,
Капуста, як баба тлуста,
Овес, як кудлатий пес,
Коноплі аж до стелі
І щоб не було сварки в оселі!
***
З Щедрим вечором! Нехай на столі завжди буде вдосталь пирогів, млинців, ковбас та інших страв на всіх гостей, які прийдуть у ваш дім з добром у новому році! Бажаю вам сьогодні ввечері смачної куті та веселих щедрівок!
***
Щедрий вечір, добрий вечір
Вас вітає радо!
Щоб було у вас в родині
Діточок багато!
Щоб були усі здорові
І не знали горя!
Вишиванкою стелилась
Щоби ваша доля!
Щоб в родині дружній вашій
Сміх лунав усюди!
Щедрий вечір, добрий вечір
Вас вітає, люди!
***
Нехай серце веселиться в Щедрий вечір, а думки про земне і тяжке тікають! Радійте, смійтеся та не втрачайте надії! Нехай любов панує у вашій родині, а цей вечір стане по-справжньому щасливим! Щастя і злагоди вашому дому, здоров’я, достатку!
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