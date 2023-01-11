Щедрий вечір: привітання зі святом у картинках, віршах та прозі

13 січня українці святкують Щедрий вечір або Маланки. Не забудьте привітати рідних та близьких з цим світлим днем. ТСН.ua підготував для вас привітання на Щедрий вечір та картинки українською мовою.

На Щедрий вечір молодь традиційно перевдягалася і водила "козу Маланку" від хати до хати. Під час цього дійства хлопці та дівчата щедрували, бажаючи господарям дому благополуччя, щасті, здоров'я і достатку в Новому році. За це вони отримували частування та монети.

Привітання на Щедрий вечір: вірші та проза

Хай прибутки та достатки,

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас не минає,

Радості на кожнім кроці,

В старому новому році!

Щедрий вечір: картинки / Фото: ТСН.ua

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Щедрий вечір, добрий вечір! Добрим людям на здоров’я! Вітаю вас та вашу родину зі Старим Новим роком, Щедрим вечором та Меланкою! Нехай у вашій родині панують мир та злагода, діточки ростуть здоровими, а щастя і добробут не лишають ваш дім! Веселих свят та чистих думок!

Щедрий вечір: картинки / Фото: ТСН.ua

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Щедро-щедро стіл накритий!

Буде рік багатий, ситий,

Буде щастя і здоров'я,

Жити будете з любов'ю,

Чесні будуть справи й дії,

Всі здійсняться ваші мрії!

Щедро-щедро вам бажаю!

З Щедрим вечором вітаю!

Щедрий вечір: картинки / Фото: ТСН.ua

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Щасливих свят! Щасливого Щедрого вечора та Старого нового року! Божої благодаті та миру, успіхів та щастя вашій родині! У цей вечір заведено зичити щедрості, тож я бажаю щедрості вашому серцю, щедрості вашому дому та щедрості з боку долі! Нехай вас оминають негаразди, а добробут панує.

Щедрий вечір: картинки / Фото: ТСН.ua

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Щедрий вечір, добрий вечір -

І дорослим, і малечі!

Щастя, радості, любові,

Щоб завжди були здорові

І багаті, і веселі і надворі, і в оселі.

Щоб Господь оберігав,

Вам усе потрібне дав,

Щоб ви квітли з кожним кроком,

Отже, всіх вас з Новим роком!

Щедрий вечір: картинки / Фото: ТСН.ua

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Веселих гостей і смачної куті! Нехай Щедрий вечір прийде в дім разом із щастям, добробутом і миром! Нехай в новому році на вашому столі завжди будуть смачні страви, а справи, які ви починаєте, завершуються успішно!

Щедрий вечір: картинки / Фото: ТСН.ua

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Я вам завінчую як добре жити:

Нехай вся біда від вас біжить,

Нехай вам здорові діти ростуть,

Нехай вам яйце знесе когут.

Щоб мали ви всього: і в хаті і в полі,

Щоб хліба і сала ви мали доволі!

Щоб мирно жили, веселились,

Щоб вам ся вродив: часник, як бик,

Цибуля, як дуля,

Капуста, як баба тлуста,

Овес, як кудлатий пес,

Коноплі аж до стелі

І щоб не було сварки в оселі!

Щедрий вечір: картинки / Фото: ТСН.ua

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З Щедрим вечором! Нехай на столі завжди буде вдосталь пирогів, млинців, ковбас та інших страв на всіх гостей, які прийдуть у ваш дім з добром у новому році! Бажаю вам сьогодні ввечері смачної куті та веселих щедрівок!

Щедрий вечір: картинки / Фото: ТСН.ua

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Щедрий вечір, добрий вечір

Вас вітає радо!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові

І не знали горя!

Вишиванкою стелилась

Щоби ваша доля!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх лунав усюди!

Щедрий вечір, добрий вечір

Вас вітає, люди!

Щедрий вечір: картинки / Фото: ТСН.ua

***

Нехай серце веселиться в Щедрий вечір, а думки про земне і тяжке тікають! Радійте, смійтеся та не втрачайте надії! Нехай любов панує у вашій родині, а цей вечір стане по-справжньому щасливим! Щастя і злагоди вашому дому, здоров’я, достатку!

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