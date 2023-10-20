Коли святкують Обрізання Господнє 2024 року: нова дата, традиції та історія дня

Що за свято Обрізання Господнє, про яку подію йдеться і коли ми будемо святкувати за новим календарем — читайте в матеріалі.

Згідно з місцевими традиціями Ісуса Христа в дитинстві привели на обрізання крайньої плоті. В давні часи процедура вважалася прообразом сучасного хрещення. Щороку віряни святкують особливе свято на честь цієї події — Обрізання Господнє. Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар дата змінилася, тому свято буде припадати на 1 січня (раніше — 14 січня).

Що за свято Обрізання Господнє: історія та суть

Обрізання крайньої плоті зробили Ісусу Христу через тиждень після народження. Тоді цей обряд був обов'язковим для чоловіків і означав приналежність до народу, обраного Богом. Серед ранніх християн обрізання крайньої плоті було дуже популярним обрядом, а ось в наші дні практикується вкрай рідко. Зараз християни замінили його так званим "духовним обрізанням" під час хрещення дитини.

Також саме цього дня Христа вперше привселюдно назвали Ісусом. Лише Марія та Йосип знали від ангела, що в них народиться дитина, яка буде Сином Божим і зватиметься Ісусом. Для всіх інших це була таємниця. Саме тому інколи це свято також називають днем імені Христового та днем Ісусової молитви.

Обрізання Ісуса Христа має глибокий сенс, який показує смиренність людини перед Богом. В старі часи процедура також означала "очищення" від гріхів.

Традиції цього дня серед українців

Обрізання Господнє: традиції / Фото: commons.wikimedia.org

Свято Обрізання Господнє збігається зі вшануванням пам'яті святого Василя. До переходу на новоюліанський календар це також був Старий Новий рік. Тому з часом традиції цих свят з'єдналися. В давнину існувала традиція накривати на стіл "Щедру кутю". Її головна відмінність від "Багатої куті" на Святвечір в тому, що страви готуються вже не пісні. Найчастіше на святковому столі можна зустріти свинину, а в селах все ще зберігається традиція запікати ціле порося.

Зранку хлопчики і чоловіки йдуть посівати. Для дівчат це заборонено, тому що здавна існувала традиція, якщо першим до хати увійде людина чоловічої статі, то увесь рік родина буде багатою. Віряни йдуть до храму, де проводять святкову службу Божу.

Як молитися на Обрізання Господнє

На свято Обрізання Господнє прийнято читати так звану "Ісусову молитву", яка вважається навіть сильнішою за "Отче наш". Звучить вона так:

“Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Амінь”.

Читають її стільки разів, скільки хочеться вашому серцю.