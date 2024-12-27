В Україні здорожчав один з овочів борщового набору

В Україні виробники моркви підвищують ціни на свою продукцію. Однією з причин стало зростання попиту та моркву серед оптових компаній та роздрібних мереж.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Експерти зазначили, що від початку поточного тижня морква зросла в ціні до 23-30 грн/кг ($0,55-0,71/кг), залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Виробники називають декілька причин зростання цін на моркву.

"Насамперед підвищувальний ціновий тренд пов'язаний із помітним скороченням пропозиції некондиційної продукції, оскільки постачання з необладнаних складів впали до мінімуму. Водночас попит на моркву зберігається досить активним", – йдеться у повідомленні.

Аналітики додали, що деякі великі господарства, як і раніше, стримують продаж цього коренеплоду високої якості.

Так, станом на 26 грудня морква в Україні вже надходить у продаж у середньому у 2,6 раза дорожче, ніж за аналогічний період 2023 року.

За даними операторів ринку, зростання цін не сприяло зниженню попиту на моркву. Вони також не виключають, що наступного тижня фермери намагатимуться вкотре підвищити ціни в цьому сегменті.

Раніше повідомлялося, що у грудні 2024 року овочі можуть здорожчати до 15%, а фрукти – до 10%. Зокрема, ціна білокачанної капусти може зрости до 33 гривень, ріпчастої цибулі – до 20 гривень, а картоплі – до 37 гривень.

Ціни на мʼясо також традиційно перед Новим роком продовжать зростати. Перед святами можливе підвищення роздрібних цін на ці види м’яса до 9%.

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