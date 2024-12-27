У Норвегії автобус впав до озера: є загиблі та постраждалі

Щонайменше три людини загинули через аварію автобуса в муніципалітеті Гадсель, повідомляє поліція Норвегії.

Про це повідомило видання BBC.

Трагедія сталася о 13:30 за місцевим часом. Автобус, у якому перебували 58 пасажирів, з’їхав із дороги і частково опинився в озері Асватнет. Більшість людей у транспорті були іноземцями. Четверо пасажирів отримали серйозні поранення.

"Трьох людей доправили до лікарні Стокмаркнес рятувальним гелікоптером, а інших пасажирів відвезли до сусідньої школи. За даними місцевих ЗМІ, усіх пасажирів вдалося дістати з автобуса", - йдеться в повідомленні.

Ускладненням для рятувальної операції стали снігові замети та сильний вітер. Місцевий Червоний Хрест організував команди для підтримки постраждалих. Автобус прямував з Нарвіка до архіпелагу Лофотен.

Норвезька влада створила "кризову команду", а для родичів постраждалих виділили місцевий готель. Прем'єр-міністр країни назвав катастрофу "дуже серйозною" та висловив співчуття усім, хто постраждав.

Нагадаємо, не так давно пасажирський літак екстрено приземлили на Бермудських островах через 100 свиней.

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