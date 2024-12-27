Скільки українців вважаються зниклими безвісти: в МВС приголомшили цифрою

Від початку роботи реєстру зниклих безвісти до нього були внесені дані про понад 70 тис. людей.

На сьогодні в українському Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, в активному розшуку перебувають майже 60 тис. людей.

Про це начальник відділу Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС Дмитро Богатюк повідомив у радіоефірі.

Від початку дії реєстру до нього були внесені дані про понад 70 тис. людей.

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"З моменту (початку – ред.) дії Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, до нього було внесено відомості про понад 70 тисяч осіб, які вважалися зниклими безвісти. Станом на сьогодні близько 60 тисяч досі перебуває в активному розшуку", – розповів Богатюк.

Він уточнив, що решта 10 тис. людей – це або ті особи, які вже були встановлені і повернуті живими додому, або ті, яких ідентифікували серед загиблих.

Нагадаємо, станом на вересень у Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин налічувалося 55 тис. людей.

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