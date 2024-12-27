В Украине подорожал один из овощей борщового набора

В Украине производители моркови повышают цены на свою продукцию. Одной из причин стал рост спроса моркови среди оптовых компаний и розничных сетей.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Эксперты отметили, что с начала текущей недели морковь выросла в цене до 23-30 грн/кг ($0,55-0,71/кг), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий продукции, что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Производители называют несколько причин роста цен на морковь.

"Прежде всего, повышающий ценовой тренд связан с заметным сокращением предложения некондиционной продукции, поскольку поставки с необорудованных складов упали до минимума. В то же время спрос на морковь сохраняется достаточно активным", – говорится в сообщении.

Аналитики добавили, что некоторые крупные хозяйства по-прежнему сдерживают продажу этого корнеплода высокого качества.

В частности, 26 декабря морковь в Украине уже поступала в продажу в среднем в 2,6 раза дороже, чем за аналогичный период 2023 года.

По данным операторов рынка, рост цен не способствовал снижению спроса на морковь.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года овощи могут подорожать на 15%, а фрукты – до 10%.

Цены на мясо также традиционно перед Новым годом продолжат расти.

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