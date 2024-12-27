Дощить кожні 15 хвилин: що відомо про унікальне кафе (фото)

У цьому закладі не обійтись без парасольки.

Rain Report Cafe в Сеулі, Південна Корея – це унікальне кафе, де кожні 15 хвилин ллє безперервний дощ, а відвідувачам пропонують парасольки, гумові чоботи і дощовики.

Про це пише Oddity Central.

Розташований посеред житлового району Ітевон, Rain Report майже повністю витриманий у чорному кольорі та обсаджений бамбуковими деревами, що створює відчуття, ніби ви перебуваєте за межами жвавої південнокорейської столиці, коли починається злива. А це трапляється дуже часто.

Кафе має панорамні вікна, з яких відкривається краєвид на внутрішній дворик, де і відбувається «магія». Кожні чверть години, незалежно від щоденного прогнозу погоди, в Rain Report Cafe ллє як з відра. І мова йде не про декілька крапель води, а про сильну зливу.

Заклад значною мірою покладається на штучний дощ, пропонуючи відвідувачам можливість вийти на подвір'я і відчути на собі сильну зливу, і навіть надає безкоштовні пластикові парасольки, дощовики та гумові чоботи. Від моменту відкриття у травні цього року унікальне кафе стало популярним серед Інстаграм-інфлюєнсерів, які прагнуть сфотографуватися під дощем.

Rain Report Cafe / Фото: скриншот з відео

Через свою популярність кафе не є найспокійнішим місцем для того, щоб насолодитися чашкою кави. Іноді біля вікон вишиковуються черги відвідувачів, які знімають зливу, а якщо ви вийдете на подвір'я, то, найімовірніше, станете героєм їхніх відеороликів. Але якщо вас це не турбує, то це місце, безумовно, є обов'язковим для відвідування в Сеулі.

Нагадаємо, жінка насмішила, як її команду вигнали з ресторану під час корпоративу. Два роки підряд вона "запам'ятовується" на святкуванні.

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