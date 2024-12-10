Ситуация в Торецке: в DeepState сообщили, где враг имеет успехи

В Торецке продолжаются активные бои с очень близким контактом. В частности, противник продолжает штурмовые действия вдоль улицы Дружбы и улицы Василия Стуса в центре города и имеет определенные успехи.

Об этом сообщили в DeepState.

Ранее пресс-секретарь ОТУВ "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что пока невозможно сказать, какая часть города Торецк контролируется украинскими войсками, а какая российской армией.

"Трудно не согласиться, ведь это действительно так. В городе продолжаются активные бои с очень близким контактом, где подразделения Сил Обороны ведут бои, буквально, за каждый дом, а то и комнату в доме. СП врага присутствуют в наших тылах, а наши СП — у них. Поэтому и даже в ОТУВ нет полного представления о ЛБЗ, потому что ее никто не имеет», — констатировали в DeepState.

Противник продолжает штурмовые действия вдоль улицы Дружбы и улицы Василия Стуса в центре города. Имеет определенные успехи. Кроме того, враг пытается закрепиться на шахте ГП "Торецкуголь". Несколько раз противник был зафиксирован на терриконах данной шахты.

"Очень активные бои ведутся непосредственно в микрорайоне "Забалка" на юге Торецкая. Враг просачивается в застройку микрорайона и пытается там закрепляться пехотой для дальнейшего контроля местности и продвижения", — подытожили в ведомстве.

Напомним, в Торецке россияне установили контроль над терриконами шахты "Центральная" и большинством зданий на территории. Пока все же удается сдерживать врага в районе Нелиповки-Леонидовки.

Читайте также: