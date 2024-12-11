Росія може вдарити "Орешніком" по Україні: Жданов попередив про атаку

Американське посольство в Україні опублікувало попередження про зростання загроз від російських ракет і дронів. Востаннє схоже попередження там випускали напередодні удару міжконтинетальною балістичною ракетою по Дніпру.

Водночас, за словами голови правління Українського кризового медіа-центру та колишнього посла США Валерія Чалого, від 10 до 19 грудня Росія може вдарити “Орешніком” по Києву або заходу України, щоб показати Європі “можливості дальності ракети”.

До чого готується Росія та коли буде готова вдарити, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Росія готує ракетний удар: що відомо

В повідомленні посольство США закликає не ігнорувати повітряні тривоги та швидко спускатися до укриття.

“У зв’язку зі збільшенням загрози від російських ракет і безпілотників, спрямованих на критично важливу цивільну інфраструктуру України, посольство США в Києві закликає громадян США виявляти підвищену обережність”, — йдеться у попередженні.

За словами Валерія Чалого, Росія готується до демонстраційного удару стратегічною зброєю по заходу України або спробує атакувати Київ у проміжку між 10 і 19 грудня.

23 листопада росіяни вже нібито намагалися запустити другу балістичну ракету, яку Путін називає “Орешніком”, для удару по українській столиці, але запуск був невдалим.

Ймовірними цілями, за словами Чалого, можуть бути західні регіони України, оскільки у Кремлі прагнуть продемонструвати далекобійність своєї зброї, яка може досягати європейських країн.

“Тепер (ціллю для удару — ред.) знову може бути Київ, але скоріше — місцевість між Львовом та Ужгородом, Карпати. Це не нагнітання якоїсь ситуації, не підігрування Москві. Це реалії, щоб продемонструвати Дональду Трампу та Америці, а насамперед Європі, свої позиції”, — каже експерт.

Коли РФ може завдати ракетного удару

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російська армія готова завдати ракетного удару по Україні. Тому це може статися будь-якого дня найближчим часом.

“Ми постійно спостерігаємо рух літаків в “Енгельсі”, “Саваслейці”. Вони постійно пересувають літаки, зокрема і стратегічну авіацію. І накопичують. На сьогоднішній день відомо про два рейси транспортних літаків Іл-76 на аеродром “Енгельс-2”. І ми розуміємо, розвідка наша каже, що привезли ракети, що вони зараз їх готують до застосування. Тобто вони фактично готові до завдавання ракетного удару з застосуванням стратегічної авіації”, — розповів Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.

За його словами, у посольства США в Україні можуть бути власні розвідувальні дані від американських спецслужб і розвідки.

“І вони можуть попереджати, що вони (російська армія — ред.) готові, а вірогідність віддати наказ вдарити зростає. Тому вони й попереджають. Під час останнього масованого удару було застосовано близько 100 ракет. Я думаю, що вони в тих самих масштабах і готові. Це, найімовірніше, був максимум, який вони на сьогодні можуть підняти в повітря і вдарити по нас. Це близько 100 ракет і понад сотню “Шахедів”, — каже Олег Жданов.

Військовий експерт вважає, що цілі росіян під час наступної масованої ракетно-дронової атаки незмінні.

“Шахеди” — по житлових масивах, найімовірніше, і по об'єктах інфраструктури. І ракети теж саме. Зверніть увагу, що коли завдається отакий масований ракетний удар по всій території України, там фактично немає військових об'єктів серед цілей”, — розповів Олег Жданов.

Він вважає, що вірогідність ракетного удару могла вирости після зустрічі Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа і президента Франції Еммануеля Макрона.

“Росію дуже сильно дратує, що за неї домовляються без неї. Буквально за дві доби, за суботу й неділю, кількість заяв політичних з боку російських чиновників, політиків просто зашкалює. Вони погрожують усім, чим лише можна погрожувати. Чому? Тому що Путін розуміє, що Трамп, коли заступить на посаду, якщо у нього сформують думку, що треба тиснути не на Україну, а на Росію, то він так і робитиме”, — каже Олег Жданов.

Військовий експерт припускає, що Валерій Чалий може мати доступ до якихось розвідувальних даних. Втім, на думку Олега Жданова, Росія навряд чи повторить удар “Орешніком” по Україні.

“Технічна експертиза підтвердила, що це була ракета комплексу “Рубіж РС-26”. Так ось пуск, який здійснили по Дніпру, викликав дуже негативну реакцію навіть серед країн, які підтримують Росію, а саме Китаю та Індії. Вони теж дуже бояться того, щоб цей конфлікт не перейшов цю червону лінію. Застосування таких комплексів — це крок до ядерної зброї. І це вперше в історії війн застосовано міжконтинентальну балістичну ракету в бойових умовах. Тож я думаю, що навряд чи вони наважаться пустити її ще раз”, — вважає Олег Жданов.

Він зазначив, що для удару по Дніпру Путін обрав ракету, яка не перебуває на озброєнні армії Російської Федерації. Цей комплекс експериментальний.

За словами Олега Жданова, найімовірніше, пуск здійснювали співробітники того наукового інституту, який його розробляє. Вони займаються ним, поки він не закінчить державні випробування. А потім, коли він іде в серійне виробництво і його приймають на озброєння — тільки тоді на ньому починають працювати військові.

“І оцей дзвінок начальника Генштабу Збройних сил Росії, воєнного злочинця генерала Валерія Герасимова голові Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзу Брауну, найімовірніше, був “дзвінком вибачення”. І Герасимов пояснював, що армія не має не має жодного стосунку до запуску цієї ракети. Чому? Тому що система стримування і противаг в ядерному розумінні працює таким чином: якщо ти хочеш зробити пуск балістичної ракети, ти повинен повідомити, звідки, коли і куди ти будеш її пускати. Якщо ти не повідомляєш про пуск членів оцього ядерного клубу, то вважається, що ця ракета полетить у тих, хто спостерігає. І тоді здійснюється механізм відповідно зустрічного ядерного удару. Тобто фактично в Пентагоні повинні були не дивитися на цю ракету, а дістати ключі, відкрити валізку і почати тиснути на червоні кнопки”, — каже Олег Жданов.

За його словами, оскільки “Рубіж” перебуває в розробці, кількість ракет, яка може бути в Росії, обмежена.

“Коли його готують до державних випробувань, ці ракети виробляються науково-виробничим об'єднанням під замовлення вручну. Їх виробляють не менше десяти. Тому що випробування вважається вдалим, якщо не менше 80% пусків були вдалими. Зазвичай роблять 10 пусків. Якщо вісім вдалих, то комплекс приймають на озброєння. Тож як сказав генерал Буданов, там може бути або ще дві ракети, або десять. Так що ракети для пусків є”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Запоріжжя 10 грудня кількість загиблих зросла до шести, а поранених — до 22. Під завалами будівлі в Запоріжжі можуть перебувати п’ятеро людей.

Читайте також: