Посольство США попередило про підвищену небезпеку повітряних ударів по Україні

У посольстві закликають стежити за сигналами повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів у разі їх оголошення.

Посольство США випустило чергове попередження про підвищену небезпеку повітряних ударів по Україні.

У пресслужбі посольства наголосили на важливості уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів у разі їх оголошення.

"У зв'язку зі зростанням загроз з боку російських ракет і безпілотників, націлених на критично важливу цивільну інфраструктуру України, посольство США в Києві закликає громадян США виявляти підвищену обережність. Усі громадяни США повинні стежити за сповіщеннями уряду України про повітряні атаки та стежити за надійним додатком "повітряного сповіщення" на своєму мобільному телефоні. Громадяни США повинні дотримуватися всіх урядових комендантських годинників та швидко виконувати інструкції, а також шукати притулок під час повітряних сповіщень", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, посольства США, Іспанії, Італії та Греції в Києві тимчасово призупинили роботу 20 листопада, оскільки американське відомство попередило про можливу потужну повітряну атаку по Україні цього дня. На цю інформацію відреагували в РНБО України та у Кремлі.