Посольство США в Украине предупредило о росте угроз от РФ

В посольстве призывают следить за сигналами воздушной тревоги и немедленно направляться к укрытиям в случае их объявления.

Посольство США выпустило очередное предупреждение о повышенной опасности воздушных ударов по Украине.

В пресс-службе посольства отметили важность внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и немедленно направляться к укрытиям в случае их объявления.

"В связи с ростом угроз со стороны российских ракет и беспилотников, нацеленных на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины, посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность. Все граждане США должны следить за уведомлениями правительства Украины о воздушных атаках и следить за приложением "воздушного оповещения" на своем мобильном телефоне. Граждане США должны следовать всем правительственным комендантским чеснокам и быстро следовать инструкциям, а также искать убежище во время воздушных уведомлений", – говорится в сообщении.

Напомним, посольства США, Испании, Италии и Греции в Киеве временно приостановили работу 20 ноября, поскольку американское ведомство предупредило о возможной мощной воздушной атаке по Украине в этот день.