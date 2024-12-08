Пример Сирии показывает, что Россию можно прогнать – глава МИД Литвы

Ландсбергис призвал не опасаться "российского медведя".
Свержение диктаторского режима Башара Асада в Сирии показывает, что Россию можно прогнать из регионов, где она вызывает хаос.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
"Сирийский пример показывает, что Россию можно изгнать, и она вернется домой", – говорит глава МИД Литвы.
Дипломат подчеркнул, что балтийцы были правы – Запад достаточно сильный, чтобы победить. "Нам не нужно бояться "Медведя" (Россию – Ред.) в Украине или где-нибудь, где он вызывает хаос", – добавил Ландсбергис.
Напомним, что утром 8 декабря силы сирийских повстанцев без боя вошли в Дамаск.
Диктатор Башар Асад бежал из Сирии. В сети появилась информация, что он мог погибнуть в авиакатастрофе.
Тем временем Россия начала вывод своих сил из Сирии.
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