"Йолка-2": Власти Грузии пытаются помешать митингам у парламента (видео)

Во время Евромайдана Янукович из-за установки, по его словам, "йолки" пытался запретить акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве.

В Тбилиси власти установили новогоднюю елку рядом со зданием парламента, чтобы помешать митингующим, который протестуют против решения правительства отказаться от евроинтеграции, собираться на площади.

Видео с места происшествия публикуют в соцсетях.

Протестующие не растерялись и во время акции против насилия над журналистами подошли к елке и начали клеить на нее фото избитых участников акций протеста и журналистов.

В результате силовики, скрывающие лицо за масками, оцепили недособранную новогоднюю елку и не подпускают к ней посторонних.

Власти Грузии пытаются помешать митингам возле парламента установлением новогодней елки

Ранее грузинские власти заявили, что "не допустят сценария украинского Майдана", однако все происходит именно по такому сценарию.

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Как известно, во время Евромайдана тогдашний президент Виктор Янукович именно из-за установки, по его словам, "йолки" пытался запретить акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве.

Впоследствии эта металлическая конструкция на Майдане стала одним из самых узнаваемых символов Революции Достоинства.

Напомним, грузинские власти пытаются запугать граждан так называемым "украинским сценарием". Премьер-министр страны от пророссийской партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе называет происходящее в Тбилиси "попыткой устроить "Майдан".

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