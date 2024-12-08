"Йолка-2": Власти Грузии пытаются помешать митингам у парламента (видео)

Во время Евромайдана Янукович из-за установки, по его словам, "йолки" пытался запретить акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве.
В Тбилиси власти установили новогоднюю елку рядом со зданием парламента, чтобы помешать митингующим, который протестуют против решения правительства отказаться от евроинтеграции, собираться на площади.
Видео с места происшествия публикуют в соцсетях.
Протестующие не растерялись и во время акции против насилия над журналистами подошли к елке и начали клеить на нее фото избитых участников акций протеста и журналистов.
В результате силовики, скрывающие лицо за масками, оцепили недособранную новогоднюю елку и не подпускают к ней посторонних.
Ранее грузинские власти заявили, что "не допустят сценария украинского Майдана", однако все происходит именно по такому сценарию.
Как известно, во время Евромайдана тогдашний президент Виктор Янукович именно из-за установки, по его словам, "йолки" пытался запретить акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве.
Впоследствии эта металлическая конструкция на Майдане стала одним из самых узнаваемых символов Революции Достоинства.
Напомним, грузинские власти пытаются запугать граждан так называемым "украинским сценарием". Премьер-министр страны от пророссийской партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе называет происходящее в Тбилиси "попыткой устроить "Майдан".
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