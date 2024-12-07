Майдан в Грузии: первые за несколько ночей протестующих разогнал спецназ

Формальным поводом для разгона явилось использование демонстрантами пиротехники.
Впервые через несколько дней спецподразделения разогнали антиправительственный митинг на проспекте Руставели в Тбилиси.
Об этом пишет "Эхо Кавказа".
Формальным поводом для разгона явилось использование демонстрантами пиротехники. По информации МВД, пострадал один полицейский.
На акции был задержан один из лидеров партии !Горчи-больше свободы" и "Коалиции за изменения", депутат Цотне Коберидзе. После увольнения он рассказал, что его избили.
Задержания прошли также возле площади Республики. Протестующие на проспекте Руставели фактически оказались в окружении, после чего перешли на набережную и продолжили шествие в сторону площади Героев и мэрии Тбилиси.
На набережной произошел инцидент, в котором участвовали неизвестные, один из которых был вооружен.
Напомним, Россия может ввести войска в Грузию на фоне протестов. Так считает дипломат, бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.
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