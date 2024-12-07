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Стало известно, где продвинулся враг на фронте – Deep State

Стало известно, где продвинулся враг на фронте – Deep State

Россия превращает Торецкна руину/Фото: 32 ОМБр

Аналитики обновили карту боевых действий.

Стало известно, что ситуация на фронте поменялась.

Об этом информируют аналитики канала Deep State в сообщении в соцсетях.

"Карта обновлена", — говорится в сообщении.

В частности, враг продвинулся возле Новотроицкого, Шевченко, Дальнего, Новооленовки и Торецка.

Напомним, в городе Торецке очень сложная ситуация, враг штурмует и стирает город артиллерией и авиацией. ВСУ ликвидируют до сотни окупантов ежедневно.

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