Стало известно, где продвинулся враг на фронте – Deep State

Стало известно, что ситуация на фронте поменялась.

Об этом информируют аналитики канала Deep State в сообщении в соцсетях.

"Карта обновлена", — говорится в сообщении.

В частности, враг продвинулся возле Новотроицкого, Шевченко, Дальнего, Новооленовки и Торецка.

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Напомним, в городе Торецке очень сложная ситуация, враг штурмует и стирает город артиллерией и авиацией. ВСУ ликвидируют до сотни окупантов ежедневно.

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