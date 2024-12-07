Стало известно, где продвинулся враг на фронте – Deep State

Аналитики обновили карту боевых действий.
Стало известно, что ситуация на фронте поменялась.
Об этом информируют аналитики канала Deep State в сообщении в соцсетях.
"Карта обновлена", — говорится в сообщении.
В частности, враг продвинулся возле Новотроицкого, Шевченко, Дальнего, Новооленовки и Торецка.
Напомним, в городе Торецке очень сложная ситуация, враг штурмует и стирает город артиллерией и авиацией. ВСУ ликвидируют до сотни окупантов ежедневно.
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