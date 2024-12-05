Ситуация в Торецке: что происходит в городе и какие потери врага

Идут сложные городские бои. Враг пытается давить на ВСУ, забрасывая "мясом".

Об этом сообщила спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"К сожалению, у них очень большой ресурс этого "мяса". Если техника меньше используется на этом направлении, то человеческого ресурса там очень много", — отметила представительница ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова

Кроме того, в Торецке враг теряет за неделю целый механизированный батальон.

"Это только в одном Торецке, где враг продвигается, но очень медленно. За дом они могут положить целый механизированный батальон. Для украинцев – это просто нелогично. Идти захватчиком на чужую землю, класть там своих людей и ничего там не достигать" – говорит спикер. .

Бобовникова добавляет, что у нас совсем другая ментальность. Для нас каждая потерянная жизнь – это трагедия, а для них – очевидно, это ничто. Поэтому их поведение для нас – дикость.

Напомним, в городе Торецке очень сложная ситуация, враг штурмует и стирает город артиллерией и авиацией. ВСУ ликвидируют до сотни окупантов ежедневно.

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