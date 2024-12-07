Стало відомо, де просунувся ворог на фронті - Deep State

Стало відомо, що ситуація на фронті змінилася.

Про це інформують аналітики каналу Deep State у повідомленні у соцмережах.

"Мапу оновлено", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ворог просунувся біля Новотроїцького, Шевченка, Дальнього, Новооленівки та в Торецьку.

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Нагадаємо, у місті Торецьк дуже складна ситуація, ворог штурмує та стирає місто артилерією й авіацією. ЗСУ ліквідовують до сотні окупантів щодня.

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