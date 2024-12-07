Стало відомо, де просунувся ворог на фронті - Deep State

Аналітики оновили мапу бойових дій.
Стало відомо, що ситуація на фронті змінилася.
Про це інформують аналітики каналу Deep State у повідомленні у соцмережах.
"Мапу оновлено", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, ворог просунувся біля Новотроїцького, Шевченка, Дальнього, Новооленівки та в Торецьку.
Нагадаємо, у місті Торецьк дуже складна ситуація, ворог штурмує та стирає місто артилерією й авіацією. ЗСУ ліквідовують до сотні окупантів щодня.
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