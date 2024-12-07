Що думають американці про війну в Україні – опитування Інституту Рональда Рейгана

Попри тисячі кілометрів, що відділяють США від війни в Україні, вона впливає на політичне життя Америки та розділяє громадську думку.

Про це свідчать результати опитування Інституту Рональда Рейгана, опубліковані у четвер, 5 грудня.

Хто перемагає у війні – Україна чи Росія

Приблизно кожен п'ятий американець (22%) вважає, що у цій війні не має переможця.

Втім, вдвічі більше респондентів (41%) впевнені, що наразі у війні перемагає держава-агресорка. Цікаво, що серед прихильників Дональда Трампа цю думку поділяє ще більше людей – 45%.

В те, що зараз на фронті перемагає Україна, вірять трохи менше ніж чверть опитаних (24%). Примітно, що оптимістичніше стосовно перемоги України налаштовані виборці Камали Гарріс (29%), тоді як серед виборців Трампа їх відсоток менший (21%).

Як закінчиться війна в Україні

Прогнози американців щодо того, яким буде результат війни в Україні, показали значний розкол громадської думки – від повного захоплення України до відновлення її кордонів 1991 року.

А саме:

Україна звільнить усі свої території – 17%;

війна буде тягнутися ще багато років – 26%;

окуповані українські території залишаться за Росією, а війна зупиниться – 33%;

Росія захопить всю територію України – 14%.

Чи варто продовжувати військову підтримку України

Американці, як і раніше, виступають за відправлення військової допомоги Україні, але хочуть, щоб почались мирні перемовини щодо завершення війни. Таку думку висловили 55% респондентів, що трошки менше ніж тогоріч.

Але у цьому питанні виникли найбільші партійні розбіжності. Продовження постачання зброї до України підтримують 74% виборців Гарріс і лише 42% виборців Трампа.

На яких умовах Київ має погодитись на мирне врегулювання

Водночас у питанні доцільності мирних переговорів респонденти продемонстрували "двопартійну єдність". Початок мирного врегулювання підтримує 59% опитаних, навіть якщо Україна буде змушена відмовитись від частини своїх територій.

Таку позицію підтримують 63% прихильників Трампа та 55% електорату Гарріс.

Якими будуть глобальні наслідки війни

Американці також висловлюють побоювання щодо глобальних наслідків, до яких може призвести війна в Україні. Переважна більшість респондентів (78%) заявили, що не виключають розширення війни на територію принаймні однієї з країн НАТО.

Три чверті американців (75%) також побоюються, що приклад російської агресії може надихнути інші авторитарні режими на подібні дії та призвести до появи нових гарячих точок на мапі світу.

Опитування Інституту Рональда Рейгана було проведено протягом тижня після президентських виборів 2024 року, 8–14 листопада, двопартійною дослідницькою групою Beach Research та Shaw & Company Research. В опитуванні взяли участь 2510 респондентів, опитаних методом телефонних інтерв'ю (1008) та шляхом онлайн-опитування (1502).

Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням Бундесверу, Росію в Німеччині дедалі більше сприймають як загрозу. Учасники дослідження також висловилися на тему "військової придатності", що виявило збільшення тих, хто підтримує і схвалює військову підтримку України порівняно з 2023 роком.

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