Білий рис можна часто зустріти на столі українців. Це простий, смачний та ситний продукт. Однак, його вважають не таким корисним як бурий. Як зробити білий рис кориснішим — читайте в матеріалі ТСН.ua.

У порівнянні з коричневим білий рис має набагато менше поживних речовин. Зокрема, магнію, клітковини, мікро- і макроелементів, вітамінів. Пояснюється це дуже просто — білий рис ретельно очищують від грубої оболонки. Також особливість цього продукту в тому, що він сильно впливає на глікемічний індекс.

Однак у багатьох людей після вживання бурого рису відчувається важкість у шлунку. Так й купити його важче, адже він коштує дорого і продається не всюди. Дієтологиня Тетяна Лакуста переконана, що можна зробити білий рис кориснішим. І це набагато простіше, ніж може здатися на перший погляд.

Ви можете скористатися двома простими порадами, як зробити білий рис кориснішим:

Після того як зварите білий рис, його краще відразу поставити в холодильник. Коли цей продукт охолоджений, то частина крохмалю не всмоктується, а перетворюється на стійкий. Додати до звареного рису рибу, м'ясо птиці, яйця, зелень, овочі, насіння. Вони є чудовим джерелом магнію та вітамінів групи В. Завдяки клітковині, жиру та білкам, які містяться в цих продуктах, всмоктування вуглеводів зменшиться.

Не забувайте про ці поради і ваш білий рис завжди буде кориснішим.

Читайте також: