Белый рис можно часто встретить на столе украинцев. Это простой, вкусный и сытный продукт. Однако, его считают не столь полезным как бурый. Как сделать белый рис более полезным – читайте в материале ТСН.ua.

По сравнению с коричневым белый рис имеет гораздо меньше питательных веществ. В частности, магния, клетчатки, микро- и макроэлементов, витаминов. Объясняется это очень просто – белый рис тщательно очищают от грубой оболочки. Также особенность этого продукта в том, что он оказывает сильное влияние на гликемический индекс.

Однако у многих людей после употребления бурого риса ощущается тяжесть желудка. Да и купить его тяжелее, ведь он стоит дорого и продается не везде. Диетолог Татьяна Лакуста убеждена, что можно сделать белый рис более полезным. И это гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд.

Вы можете воспользоваться двумя простыми советами, как сделать белый рис более полезным:

После того как сварите белоснежный рис, его лучше сходу поставить в холодильник. Когда этот продукт охлажден, то часть крахмала не всасывается, а превращается в стойкий. Добавить к сварному рису рыбу, мясо птицы, яйца, зелень, овощи, семена. Они являются отличным источником магния и витаминов группы В. Благодаря клетчатке, жиру и белкам, содержащимся в этих продуктах, всасывание углеводов уменьшится.

Не забывайте об этих советах и ваш белый рис всегда будет более полезным.

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