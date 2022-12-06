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Пропали свет и газ: два лайфхака, чтобы разогреть пищу

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
611
Время на прочтение
2 мин
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Пропали свет и газ: два лайфхака, чтобы разогреть пищу

Пропали свет и газ: два лайфхака, чтобы разогреть пищу / Фото: pixabay.com

Из-за того, что россияне постоянно обстреливают критическую инфраструктуру Украины, многие города и села временно остаются без света. Если у вас электроплита и нет газа, можно воспользоваться двумя простыми способами и разогреть пищу. Читайте больше в материале ТСН.ua.

Если нужно разогреть кофе или чай, поесть тёплый обед или просто насладиться теплом и погреть руки, можете выбрать один из двух простых лайфхаков.

Как разогреть еду на свечах

Во время веерных отключений электроэнергии вам помогут обычные свечи-таблетки. Они могут не только немного осветить помещение, но и стать чем-то вроде костра для разогрева блюд небольшого объема.

Что делать, чтобы нагреть воду или разогреть продукты:

  • Возьмите кастрюлю с низкими стенками.
  • Поставьте несколько свечей – чем их больше, тем лучше и быстрее прогреется блюдо.
  • На дно кастрюли поставьте зажженные свечи, сверху уложите решетку для гриля. Затем поставьте миску или другую металлическую емкость, в которой вы будете разогревать пищу.
  • Металл хорошо проводит тепло, поэтому решетка гриля нагреется даже от нескольких свечей.
  • Подождите, пока вода или блюдо разогреются.

Спиртовые таблетки для самодельной горелки

Самодельная горелка станет более мощной альтернативой обычным свечам. Чтобы ее сделать, вам нужно взять:

  • таблетки сухого спирта;
  • небольшая миска;
  • консервная банка с низкими стенками;
  • фольга.

Процесс разогрева пищи с помощью такой самодельной горелки достаточно прост.

На дно консервной банки выложите сухой спирт. На банке поставьте миску, в которой вы собираетесь разогревать еду. На дно миски не забудьте положить кусок фольги. Сухой спирт нужно зажечь.

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Дата публикации
Просмотры
611
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