Пропали свет и газ: два лайфхака, чтобы разогреть пищу

Из-за того, что россияне постоянно обстреливают критическую инфраструктуру Украины, многие города и села временно остаются без света. Если у вас электроплита и нет газа, можно воспользоваться двумя простыми способами и разогреть пищу. Читайте больше в материале ТСН.ua.
Если нужно разогреть кофе или чай, поесть тёплый обед или просто насладиться теплом и погреть руки, можете выбрать один из двух простых лайфхаков.
Как разогреть еду на свечах
Во время веерных отключений электроэнергии вам помогут обычные свечи-таблетки. Они могут не только немного осветить помещение, но и стать чем-то вроде костра для разогрева блюд небольшого объема.
Что делать, чтобы нагреть воду или разогреть продукты:
- Возьмите кастрюлю с низкими стенками.
- Поставьте несколько свечей – чем их больше, тем лучше и быстрее прогреется блюдо.
- На дно кастрюли поставьте зажженные свечи, сверху уложите решетку для гриля. Затем поставьте миску или другую металлическую емкость, в которой вы будете разогревать пищу.
- Металл хорошо проводит тепло, поэтому решетка гриля нагреется даже от нескольких свечей.
- Подождите, пока вода или блюдо разогреются.
Спиртовые таблетки для самодельной горелки
Самодельная горелка станет более мощной альтернативой обычным свечам. Чтобы ее сделать, вам нужно взять:
- таблетки сухого спирта;
- небольшая миска;
- консервная банка с низкими стенками;
- фольга.
Процесс разогрева пищи с помощью такой самодельной горелки достаточно прост.
На дно консервной банки выложите сухой спирт. На банке поставьте миску, в которой вы собираетесь разогревать еду. На дно миски не забудьте положить кусок фольги. Сухой спирт нужно зажечь.