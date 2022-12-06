Пропали свет и газ: два лайфхака, чтобы разогреть пищу

Из-за того, что россияне постоянно обстреливают критическую инфраструктуру Украины, многие города и села временно остаются без света. Если у вас электроплита и нет газа, можно воспользоваться двумя простыми способами и разогреть пищу. Читайте больше в материале ТСН.ua.

Если нужно разогреть кофе или чай, поесть тёплый обед или просто насладиться теплом и погреть руки, можете выбрать один из двух простых лайфхаков.

Как разогреть еду на свечах

Во время веерных отключений электроэнергии вам помогут обычные свечи-таблетки. Они могут не только немного осветить помещение, но и стать чем-то вроде костра для разогрева блюд небольшого объема.

Что делать, чтобы нагреть воду или разогреть продукты:

Возьмите кастрюлю с низкими стенками.

Поставьте несколько свечей – чем их больше, тем лучше и быстрее прогреется блюдо.

На дно кастрюли поставьте зажженные свечи, сверху уложите решетку для гриля. Затем поставьте миску или другую металлическую емкость, в которой вы будете разогревать пищу.

Металл хорошо проводит тепло, поэтому решетка гриля нагреется даже от нескольких свечей.

Подождите, пока вода или блюдо разогреются.

Спиртовые таблетки для самодельной горелки

Самодельная горелка станет более мощной альтернативой обычным свечам. Чтобы ее сделать, вам нужно взять:

таблетки сухого спирта;

небольшая миска;

консервная банка с низкими стенками;

фольга.

Процесс разогрева пищи с помощью такой самодельной горелки достаточно прост.

На дно консервной банки выложите сухой спирт. На банке поставьте миску, в которой вы собираетесь разогревать еду. На дно миски не забудьте положить кусок фольги. Сухой спирт нужно зажечь.